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Северный поток-2. Фото: DW

Зеленский назвал «Северный поток-2» аналогом аннексии Крыма

1 июн 2021, 10:48
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«Северный поток-2», который строится Россией в обход Украины, президент Украины Владимир Зеленский назвал аналогом аннексии украинского полуострова Крым.

Россияне торгуются и используют «Северный поток-2» как флеш-рояль, который частично поддерживает Европа, чтобы «замылить» конфликт на Донбассе. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу «забывается» вопрос Крыма. Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. Чтобы торговаться по Донбассу, надо поднимать ставки. «Северный поток — 2» — это козырная ставка. Если они достроят «Северный поток — 2» — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы, — объяснил Зеленский.


Глава государства подчеркнул, что Россия поставила себе цель отключить Украину от газа, и пытается сделать так, чтобы Украина осталась без последующего газового контракта. Для достижения своей цели россияне будут использовать давление на Украину с помощью ситуации на Донбассе и требовать дипломатических уступок.

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала геополитический проект России «Северный поток-2». Как сообщает глава немецкого правительства, Берлин «сделал все, чтобы гарантировать продолжение получения Украиной транзитных сборов» в случае запуска газопровода.

Источник: Ракурс


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