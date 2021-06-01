Силовики в России задержали на взлетной полосе борт с оппозиционером, фото — Суспільне

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Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего исполнительного директора оппозиционной к российским властям организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

Пивоваров сообщил, что это произошло в аэропорту «Пулково», когда он собирался улететь на самолете авиакомпании LOT на отдых в Варшаву. Полицейские остановили вылет самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету.

Самолет остановили, когда он собрался взлетать. На борт взошла группа полицейских и сотрудников ФСБ, после чего мне сказали, что я нахожусь в розыске, — рассказал Пивоваров «Эхо Москвы».

При этом в базе российского МВД данные о его розыске отсутствуют.

Самолет вылетел в Варшаву с опозданием на один час и 35 минут. Пивоварова вывели из самолета и повели в отдел ФСБ на территории аэропорта. Там ему запретили пользоваться телефоном. Пивоваров успел сообщить, что его собираются отвезти в Следственный комитет. В «Пулково» к оппозиционеру выехала адвокат, но несколько часов ее не пускали к задержанному.

Пивоварова увезли на допрос по уголовному делу об участии в «нежелательной организации», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Его статус в деле пока не определен.

Пивоваров сообщил в письме, опубликованном в его телеграммы, что дело возбудили 29 мая в Краснодаре.

«Открытая Россия» — российская общественная организация, основанная бизнесменом Михаилом Ходорковским в 2001 году. Провозглашенными целями организации были развитие в России гражданской активности и творческой инициативы, утверждения демократических ценностей, укрепления институтов гражданского общества и другие шаги, направленные на интеграцию страны в мировое сообщество.

27 мая совет «Открытой России» проголосовал за самоликвидации во избежание уголовного преследования. Поводом для него стало ожидаемое усиление уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций.

Напомним, что 23 мая в Минске силовики задержали Романа Протасевича, одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA, который в Беларуси признали экстремистским. Блогер летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно посадили в белорусской столице якобы из-за сообщения о минировании.