Европейский вариант вакцины AstraZeneca зарегистрировали в Украине

В Украине зарегистрировали произведенную в ЕС вакцину AstraZeneca, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n155430-evropeyskiy-variant-vakciny-astrazeneca-zaregistrirovali-v-ukraine.html

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В Украине сегодня, 31 мая, Министерство охраны здоровья для экстренного медицинского применения зарегистрировало вакцину под торговой маркой AstraZeneca, разработанную против коронавирусной болезни COVID-19 одноименной британско-шведской компанией и Оксфордским университетом.

Вакцина под таким торговым названием производится в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в Украине уже прививают двумя вариантами вакцины AstraZeneca:

AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови;

AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее (SK Bioscience Co. Ltd).

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, — подчеркивают в Минздраве.

Отмечается, что до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудут 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Эти вакцины будут предназначены для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.