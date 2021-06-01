Европейский вариант вакцины AstraZeneca зарегистрировали в Украине

Европейский вариант вакцины AstraZeneca зарегистрировали в Украинеhttps://racurs.ua/n155430-evropeyskiy-variant-vakciny-astrazeneca-zaregistrirovali-v-ukraine.htmlРакурс
В Украине сегодня, 31 мая, Министерство охраны здоровья для экстренного медицинского применения зарегистрировало вакцину под торговой маркой AstraZeneca, разработанную против коронавирусной болезни COVID-19 одноименной британско-шведской компанией и Оксфордским университетом.
Вакцина под таким торговым названием производится в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отмечают, что в Украине уже прививают двумя вариантами вакцины AstraZeneca:
- AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови;
- AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее (SK Bioscience Co. Ltd).
Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, — подчеркивают в Минздраве.
Отмечается, что до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудут 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Эти вакцины будут предназначены для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.