Європейський варіант вакцини AstraZeneca зареєстрували в Україні

В Україні зареєстрували вироблену в ЄС вакцину AstraZeneca, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n155430-ievropeyskyy-variant-vakcyny-astrazeneca-zareiestruvaly-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні вчора, 31 травня, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) для екстреного медичного застосування зареєструвало вакцину під торговою маркою AstraZeneca, розроблену проти коронавірусної хвороби COVID-19 однойменною британсько-шведською компанією та Оксфордським університетом.

Вакцина під такою торговельною назвою виробляється в Італії. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У відомстві зазначають, що в Україні вже щеплюють двома варіантами вакцини AstraZeneca:

AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові;

AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південні Кореї (SK Bioscience Co. Ltd).

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними, — наголошують у МОЗ.

Зазначається, що до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705,6 тис. доз вакцини AstraZeneca. Ці вакцини будуть призначені для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.