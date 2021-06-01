Лукашенко змусив Меркель і Макрона зробити заяву про “нормандський формат”

https://racurs.ua/ua/n155429-lukashenko-zmusyv-merkel-i-makrona-zrobyty-zayavu-pro-normandskyy-format.html

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон прокоментували «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі, зважаючи на ситуацію з порушенням прав людини у Білорусі режимом Лукашенка. За словами Меркель, «нормандський формат» не залежить від подій у сусідній країні, попри те, що домовленості, на основі яких відбуваються переговори, називаються «мінськими».

«Нормандський формат» не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам, — цитує канцлера видання DW.

На її думку, «нормандський формат» повинен працювати надалі. Водночас Макрон також заявив про необхідність продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України в рамках Нормандії.

У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж «нормандський формат», у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу, — наголосив Макрон.

Останній саміт у «нормандському форматі» відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні 2020 року, однак цього не сталося.

Нагадаємо, Київ пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання війни на Донбасі та проведення саміту лідерів «нормандського формату».

Джерело: DW.