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Ракурс
Зеленський показав свої «млинці» у спортзалі. Фото: Слово і діло

Зеленський показав свої «млинці» у спортзалі (ФОТО)

1 чер 2021, 10:29
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Володимир Зеленський, президент України, з самого ранку вже в спортзалі і показав, які в нього «млинці на сніданок».

У кожного свої «млинці» на сніданок. Всім гарного дня, — написав глава держави в Instagram.

Він тримає «млинець» для штанги орієнтовно вагою 5 кг.

У коментарях під фото підписники залишили компліменти Зеленському. Українці відзначили, що президент схуд і привів себе в форму до літа.


Нагадаємо, раніше Зеленський у свій день народження похвалився біцепсами, заявивши, що відчуває себе на 30 років.

Джерело: Ракурс


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