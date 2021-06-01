Зеленський показав свої «млинці» у спортзалі. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155428-zelenskyy-pokazav-svoyi-mlynci-u-sportzali-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, з самого ранку вже в спортзалі і показав, які в нього «млинці на сніданок».

У кожного свої «млинці» на сніданок. Всім гарного дня, — написав глава держави в Instagram.

Він тримає «млинець» для штанги орієнтовно вагою 5 кг.

У коментарях під фото підписники залишили компліменти Зеленському. Українці відзначили, що президент схуд і привів себе в форму до літа.

Нагадаємо, раніше Зеленський у свій день народження похвалився біцепсами, заявивши, що відчуває себе на 30 років.