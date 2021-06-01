Зеленський. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n155427-zelenskyy-pryznachyv-kuratoriv-dyplomatychnogo-napryamu-u-svoiemu-ofisi.html

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Президент України Володимир Зеленський вирішив покращити дипломатичний напрям в Офісі президента та створив нові посади для «кураторів», що опікуватимуться євроінтеграцією.

Дипломатичний відділ Офісу Зеленського повністю реформують. Про це повідомляє прес-служба президента.

Андрій Сибіга, колишній посол України в Туреччині, обійняв посаду заступника голови Офісу Зеленського та буде відповідати за зовнішню політику. Як пояснюють в ОП, мета цих змін у роботі підрозділів — покращити взаємодію між Офісом президента, Кабміном і Верховною Радою щодо зовнішньополітичних питань.

Також запроваджено посаду заступника керівника Офісу Зеленського, який сконцентрується виключно на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Перед ним постане завдання координації роботи Офісу Зеленського з віце-прем'єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Верховною Радою.

Україна зацікавлена в розбудові співпраці з усіма партнерами в міжнародних відносинах. Потенціал усіх владних інституцій має бути використаний на 100% для того, щоби ми могли забезпечити інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, — зазначив керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує модернізувати президент України Володимир Зеленський. Український лідер пропонує створити новий формат переговорів, який об'єднають із нормандським.