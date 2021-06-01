Зеленский. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n155427-zelenskiy-naznachil-kuratorov-diplomaticheskogo-napravleniya-v-svoem-ofise.html

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Президент Украины Владимир Зеленский решил реформировать дипломатический отдел в Офисе президента и создал новые должности для «кураторов», которые займутся евроинтеграцией.

Перемены в Офисе Зеленского провели для улучшения коммуникации между Верховной Радой, Кабмином и ОП. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Андрей Сибига, бывший посол Украины в Турции, занял пост заместителя руководителя Офиса президента и будет отвечать за внешнюю политику. Также была создана должность заместителя руководителя Офиса Зеленского, который сконцентрируется исключительно на направлении европейской и евроатлантической интеграции.



Эту новую должность получил Игорь Жовква. Перед ним поставили задачу координировать работу Офиса Зеленского с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

Украина заинтересована в развитии сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях. Потенциал всех властных институтов должен быть использован на 100% для того, чтобы мы могли обеспечить интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, — отметил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе планирует модернизировать президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер предлагает создать новый формат переговоров, который объединят с нормандским.