Сколько будет стоить президентский университет Зеленского

https://racurs.ua/n155401-skolko-budet-stoit-prezidentskiy-universitet-zelenskogo.html

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Президентский университет, создание которого анонсировал Владимир Зеленский, будет расположен на территории национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) в Киеве.

Строительство учебного заведения обойдется в 7,2 млрд грн. Университет планируют построить за три года. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме «Украина 30. Образование и наука».

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки — 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно возрасти до 600. Первый учебный год начнется с октября 2023 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентский университет появится в Украине — создание этого учебного заведения анонсировал президент Владимир Зеленский. В этом учебном заведении будут готовить «людей будущего», а именно специалистов, которые будут выполнять задачи защиты государства.