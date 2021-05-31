Оккупанты похвастались снятием водной блокады Крыма

Вода в Крыму. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n155400-okkupanty-pohvastalis-snyatiem-vodnoy-blokady-kryma.html

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Вода в Крыму больше не будет дефицитом — такое заявление сделали российские оккупанты. Военные РФ проложили временный водопровод на аннексированном полуострове.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что протяжность водопровода составила 32 километра, передает российский «Интерфакс».

Для бесперебойного водоснабжения населения проложен временный водопровод общей протяжностью 32 километра, — сказал Шойгу.

Он добавил, что это позволило «снять водную блокаду» на оккупированном Россией полуострове до завершения строительства магистрального водопровода.

Напомним, ранее мы сообщали, что МИД России обнародовало заявление, в котором утверждалось, что отказ Украины поставлять воду в оккупированный Крым якобы способствует росту международной напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе.

На самом деле воды в Крыму хватает для бытового использования, ситуация с ней обострилась из-за чрезмерной милитаризации полуострова оккупантами.

Источник: Интерфакс