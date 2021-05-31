Подорожание курятины в Украине спрогнозировали аграрии. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Подорожание мяса птицы может произойти в Украине уже в ближайшее время.

Не исключено, что курятина подорожает на 20%. Рост цены связан с высокими ценами на корма и сокращением поголовья кур. Подорожание будет обоснованным, считает генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

Пока не ожидается значительного снижения стоимости зерна и масличных, а цены даже на новый урожай являются достаточно высокими из-за мировых тенденций. Поэтому, соответственно, нет оснований считать, что у нас будет снижение себестоимости при производстве курятины, — сообщил эксперт.

По словам Сластена, на подорожание накладываются и другие негативные моменты в отрасли — убыточность производства и снижение поголовья кур. Также в Кабинете министров обсуждают увеличение налогового давления на птицефабрики. Специалист уверен, что это может повлечь дальнейшее закрытие птицефабрик.

В Государственной службе статистики заявляли, что поголовье птицы в Украине за год сократилось на 6%. По состоянию 1 мая оно составляло 195,3 млн голов.

Напомним, в декабре 2020 года Сингаруп стал первой страной в мире, которая сертифицировала искусственно выращенное мясо птицы. Вскоре искусственную курятину будут продавать в местных магазинах. Ее будут производить в Сингапуре.