Подорожчання курятини в Україні спрогнозували аграрії. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n155399-podorojchannya-kuryatyny-v-ukrayini-sprognozuvaly-agrariyi.html

Ракурс

Подорожчання м’яса птиці може відбутися в Україні вже найближчим часом.

Не виключено, що курятина подорожчає на 20%. Зростання ціни пов’язано з високими цінами на корми та скороченням поголів’я курей. Подорожчання буде обґрунтованим, вважає генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон, повідомляє прес-служба асоціації.

Поки не очікується значного зниження вартості зерна та олійних, а ціни навіть на новий урожай є досить високими через світові тенденції. Тому, відповідно, немає підстав вважати, що у нас буде зниження собівартості саме при виробництві курятини, — повідомив експерт.

За словами Сластьона, на подорожчання накладаються й інші негативні моменти в галузі — збитковість виробництва і зниження поголів’я курей. Також у Кабінеті міністрів обговорюють збільшення податкового тиску на птахофабрики. Фахівець впевнений, що це може спричинити подальше закриття птахофабрик.

У Державній службі статистики заявляли, що поголів’я птиці в Україні за рік скоротилося на 6%. Станом 1 травня воно складало склало 195,3 млн голів.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Сінгаруп став першою країною у світі, яка сертифікувала штучно вирощене м’ясо птиці. Незабаром штучну курятину продаватимуть у місцевих магазинах. Її виготовлятимуть у Сінгапурі.