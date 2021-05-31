Тисячолітнє каное індіанців підняли з дна озера у Флориді

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Тисячолітнє каное індіанців підняли з дна озера Хенкок у Флориді. На думку археологів, знахідці близько тисячі років. Каное довжиною 6,5 метрів було видовбано з кипарисового дерева.

Каное використовувало корінне населення Америки як ключовий вид транспорту, пише Spectrum Bay News 9.

За словами куратора музею історії озера Бартоломеу Делкампа, щоб виготовити такі човни, індіанці зрубували кипариси та тримали їх над вогнем, щоб розм’якшити кору і надати колоді необхідної форми. Раніше район озера був сильно заболоченим, тому пересуватися ним на каное — найбільш оптимальне рішення.

Виготовлення та плавання на каное безпосередньо пов’язано з розселенням людей по Північній і Південній Америці, островах Карибського моря. Стародавні каное знаходять по всьому світу. У 1955 році в Нідерландах викопали з торф’яного болота триметровий видовбаний човен, який відноситься ще до раннього мезоліту (близько 8040−7510 років до нашої ери).