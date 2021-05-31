Терешкову декомунізували — соратницю Путіна прибрали з назви вулиці на Вінниччині. Фото: belnovosti.by

https://racurs.ua/ua/n155397-tereshkovu-dekomunizuvaly-soratnycu-putina-prybraly-z-nazvy-vulyci-na-vinnychchyni.html

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Декомунізація триває в Україні — на Вінниччині замість вулиці Валентини Терешкової з’явиться вулиця Юності.

30 травня у Гнівані відбулися збори жителів вулиці Терешкової, під час яких обговорювалося питання перейменування вулиці. Про це повідомили у прес-службі міської ради.

Учасники зборів підтримали назву «вулиця Юності», як і більшість учасників онлайн-голосування з цього приводу.

Офіційно рішення про перейменування вулиці ухвалять депутати на черговій сесії міської ради.

Космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію закону про засудження комуністичного режиму, оскільки жінка у 1970−1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. Наразі в Україні залишилось близько 280 вулиць, названих на її честь.

Нагадаємо, проспект Степана Бандери замість Московського проспекту знову буде у Києві — Шостий апеляційний адмінсуд столиці визнав законним попереднє перейменування вулиць міста й скасував рішення суду першої інстанції, який скасував декомунізовані назви вулиць й повернув радянські.