Соратницу Путина убрали из названия улицы в Винницкой области. Фото: belnovosti.by

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Ракурс

Декоммунизация продолжается в Украине — в Винницкой области вместо улицы Валентины Терешковой появится улица Юности.

30 мая в городе Гнивань состоялось собрание жителей улицы Терешковой, во время которого обсуждался вопрос переименования улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Участники собрания поддержали название «улица Юности», как и большинство участников онлайн-голосования по этому поводу.

Официально решение о переименовании улицы депутаты примут на очередной сессии городского совета.

Космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие закона об осуждении коммунистического режима, поскольку женщина в 1970—1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. Сейчас в Украине осталось около 280 улиц, названных в ее честь.

Напомним, проспект Степана Бандеры вместо Московского проспекта снова будет в Киеве — Шестой апелляционный админсуд столицы признал законным предварительное переименование улиц города и отменил решение суда первой инстанции, согласно которому была отменена декоммунизация советских названий улиц.