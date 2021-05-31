Опасные последствия «длинного» коронавируса назвали ученые. Фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19 может привести к различным долгосрочным последствиям.

Ученые обнаружили четыре версии происхождения посткоронавирусного синдрома, который называют еще «длинным коронавирусом». В этой болезни еще нет ни формального определения, ни устоявшегося названия. Однако в США уже звучат призывы приравнять ее к инвалидности. Об этом заявила доктор Эми Проал в интервью BBC.

Первая версия

В ходе острой фазы заболевания коронавирус сильно повреждает любой орган — например, за счет вышеупомянутого фиброза. Когда острая фаза проходит, пораженный орган не всегда может восстановить свои функции в полном объеме, то есть фактически Covid-19 провоцирует не связанное с вирусом непосредственно хроническое заболевание.

Вторая версия

Несмотря на то что ПЦР-тесты не могут обнаружить вирус, он не покидает тело пациента окончательно, а остается в том или ином органе. Это может быть, например, ткань печени или центральная нервная система. В этом году хронические симптомы может вызвать именно наличие там самого вируса, так как он мешает органу нормально функционировать. Такие случаи были у пациентов, поборовших вирус Зика или Эбола.

Третья версия

Коронавирусная болезнь нарушает с детства заложенные настройки иммунной системы организма и сбивает сигналы белков-интерферонов, которые сдерживают другие вирусы. Это позволяет этим вирусам активироваться и активно размножаться.

Четвертая версия

Из-за случайного совпадения COVID-19 фактически вступает в конфликт с ДНК пациента, превращая коронавирус в хроническое аутоиммунное заболевание. Это происходит тогда, когда один из производимых в организме пациента белков оказывается похожим по форме и размеру на белок самого вируса. Науке этот феномен известен, как «молекулярная мимикрия». Запущенный организмом агрессивный иммунный ответ на заражение неизбежно будет попутно уничтожать и собственные клетки пациента, вырабатывающие необходимые ему белки.

По словам Эми Проала, все приведенные выше объяснения не являются взаимоисключающими и могут встречаться у конкретного больного в любой комбинации.

Напомним, американский ученый и один из экспертов относительно коронавируса и инфекционных заболеваний в США Питер Хотез предупредил об угрозе появления коронавирусной инфекции COVID-26 и COVID-32.

Источник: BBC