Пандемию COVID-26 и COVID-32 не исключают в США

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Об угрозе появления коронавирусной инфекции COVID-26 и COVID-32 предупредил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

По его мнению, человечество может столкнуться с новыми коронавирусными заболеваниями, если не изучит обстоятельно происхождение COVID-19.

Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Нынешняя — третья по счету. Природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, — цитирует Хотеза NBC News.

Он утверждает, что для исследования возникновения вспышки нового коронавируса необходимо отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. Исследователи должны на месте собрать данные и необходимые образцы.

По мнению Хотеза, получить сведения о происхождении коронавирусной инфекции без сотрудничества с официальным Пекином будет трудно. Поэтому необходимо оказать сильное давление на Китай, в том числе и с помощью санкций, с целью получения беспрепятственного доступа ученых к лабораториям, животным, образцам и людям.

Напомним, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Исследование британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского ученого Биргера Соренсена свидетельствуют о создании китайскими учеными вируса — они якобы взяли «основу» природного коронавируса, обнаруженного у пещерных летучих мышей, и наложили на него новый «шип». В результате возник вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о случаях пневмонии, вызванных неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года Китай сообщил ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Власти Китая отказалась предоставлять экспертам ВОЗ первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: NBC News.