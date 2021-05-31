Условие проведения референдума по Донбассу назвали у Зеленского. Фото: Главком

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Референдум по Донбассу в Украине проведут, если этого будет требовать переговорный процесс.

Об этом заявил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе, — сообщил он.

На недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос, который стоит вынести на референдум — ситуация на Донбассе. Однако, по словам Подоляка, это не значит, что вопрос ОРДЛО станет одной из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.

Также он заверил, что вопросы, которые могут вынести на референдум, не будут нарушать Конституцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что свободная экономическая зона может уже вскоре появиться в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий законопроект начали разрабатывать депутаты из президентской фракции «Слуга народа».

Источник: «РБК-Украина»