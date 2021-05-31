Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова. Фото: 24 канал

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Ракурс

В Одессе на спортивной площадке внезапно умер 15-летний внук депутата Одесского городского совета, народного артиста Украины Олега Филимонова.

Врачи 45 минут пытались реанимировать подростка, но тщетно. В августе Эвану должно было исполниться 16 лет. Об этом на странице в Facebook сообщил сам Филимонов.

Друзья, у меня в семье произошла большая беда. В 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. «Скорая» пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе, — рассказал он.

Очевидцы сообщили, что трагедия произошла в Киевском районе города, на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы № 84. Он отошел, чтобы отдохнуть, но внезапно упал на землю.

В октябре 2020 года президентская политсила «Слуга народа» выдвигала Олега Филимонова в мэры Одессы.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таиланде Андрей Бешта внезапно умер — причина смерти дипломата пока неизвестна.