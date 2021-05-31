Раптово помер 15-річний онук гумориста Філімонова. Фото: 24 канал

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Ракурс

В Одесі на спортивному майданчику раптово помер 15-річний онук депутата Одеської міської ради, народного артиста України Олега Філімонова.

Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати підлітка, але марно. У серпні Евану мало б виповнитися 16 років. Про це на сторінці в Facebook повідомив сам Філімонов.

Друзі, у мене в родині сталася велика біда. О 19.10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер. «Швидка» намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому у серпні виповнилося б 16 років. Ось таке горе, — розповів він.

Очевидці повідомили, що трагедія сталася в Київському районі міста, на проспекті Академіка Глушка. Хлопчик грав у баскетбол на спортивному майданчику біля школи № 84. Він відійшов, щоб відпочити, але раптово впав на землю.

В жовтні 2020 року президентська політсила «Слуга народу» висувала Олега Філімонова в мери Одеси.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер — причина смерті дипломата наразі невідома.