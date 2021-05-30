Раптово помер посол України у Таїланді — друга смерть дипломата за добу

https://racurs.ua/ua/n155344-raptovo-pomer-posol-ukrayiny-u-tayilandi-druga-smert-dyplomata-za-dobu.html

Ракурс

Андрій Бешта, надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді, помер минулої ночі. Про це 30 травня у Твіттер повідомив президент Володимир Зеленський.

Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким, — написав Зеленський.

Бешта був звільнений з дипломатичної посади у квітні й готувався повернутися до України. За правилами Міністерства закордонних справ, після звільнення дипломат впродовж деякого часу лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни. Саме цим Бешта й займався впродовж останніх тижнів.

Причина смерті дипломата наразі невідома.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені Франка. У МЗС України працював з 1998 року — у постійному представництві України при ООН. У листопаді 2015 року його призначили на посаду посла України в Таїланді.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть у США почесного консула України Богдана Федорака, який працював з 2001 року. Федорак помер в американському Детройті (штат Мічиган).