Кейт Міддлтон вакцинувалася від коронавірусу

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Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма, зробила щеплення від коронавірусу. Раніше участь у кампанії з вакцинації від COVID-19 взяв герцог Кембриджський.

Як інформує прес-служба Кенсінгтонського палацу у Твіттер, 39-річна Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. За словами герцогині, вона «надзвичайно вдячна усім, хто працює над кампанією з імунопрофілактики».

Щеплення дружина принца Вільяма зробила у Центрі вакцинації NHS в Музеї науки Лондона, неподалік від того місця, де проживає родина. Десять днів тому тут вакцинувався її чоловік.

У заяві королівської родини не вказано, яким препаратом вакцинувалися принц Вільям та Кейт Міддлтон, проте відомо, що вони мали право обирати між вакцинами від Pfizer і AstraZeneca, оскільки їм ще немає 40 років.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня і герцог Кембриджські вирушили в шотландське місто Сент-Ендрюс, де покаталися на сухопутних яхтах. З початку туру Шотландією Кейт Міддлтон та принц Вільям чекали на візит до Сент-Ендрюсу, оскільки саме в цьому місті вони познайомилися у студентські роки під час навчання в Сент-Ендрюському університеті.