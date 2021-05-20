Принц Вільям вакцинувався від коронавірусу - вакцина від COVID-19

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Принц Вільям отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення члену королівської родини Великої Британії зробили у Центрі вакцинації Музею науки в Лондоні.

Про це герцог Кембриджський повідомив 20 травня у Твіттері.

Я отримав свою першу дозу вакцини проти COVID-19. Всім, хто працює над впровадженням кампанії зі щеплення — дякую за все, що ви робили та продовжуєте робити, — написав принц Вільям.

38-річний герцог Кембриджський отримав першу дозу вакцини, проте не відомо, чи вакцинувалася його дружина — Кейт Міддлтон. Разом з тим у заяві Кенсінгтонського палацу не вказано, яким препаратом вакцинувався Вільям, котрий є другим у черзі на британський престол, проте він мав право обирати між вакцинами від Pfizer і AstraZeneca, оскільки йому ще немає 40 років.

Принц Вільям вакцинувався у музеї в Кенсінгтоні (район на заході Лондона), неподалік від того місця, де проживає родина.

Нагадаємо, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено понад 165 млн випадків COVID-19. Померло більше 3 млн 432 тис. осіб.