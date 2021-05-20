Помічник Зеленського Шефір оцінив совість журналістів

https://racurs.ua/ua/n154945-pomichnyk-zelenskogo-shefir-ocinyv-sovist-jurnalistiv-video.html

Ракурс

Сергій Шефір, перший помічник президента Володимира Зеленського, заборонив журналістам програми «Схеми», які раніше у розслідуванні повідомляли, що представник Банкової таємно відвідував олігарха Ріната Ахметова, знімати його на відео. Співвласник компаній, що входять до складу «Квартал-95», заявив, що він є непублічною особою.

Перший помічник президента Сергій Шефір щойно заборонив його знімати. Сказав, що він непублічна особа. А в мене нема совісті, — написав у Facebook журналіст «Схем» Михайло Ткач.

Інцидент стався 20 травня на прес-конференції Володимира Зеленського, коли Ткач запитав Шефіра, чи готовий він звітувати про свої зустрічі з Ахметовим та Ігорем Коломойським, зважаючи на те, що це передбачає новий законопроект про деолігархізацію.

Діалог журналістів та Шефіра:

У вас є дозвіл мене знімати? Приберіть, будь ласка, камеру. Ви маєте право мене знімати? Ви ж перший помічник президента? Так, але я позаштатний працівник. Я є генеральним продюсером «Студії «Квартал-95». І є позаштатним першим помічником президента. А тут ви що робите? Ви тут з президентом у державних справах, так? Так. От ми вас і знімаємо, бо маємо право.

Шефір зазначив, що представники медіа себе «негарно поводять», «маніпулюють всіма фактами», а також наголосив, що вони «повинні мати совість».

Раніше під час великої прес-конференції Зеленський розкритикував журналіста Ткача заявивши, що йому варто стежити за результатами роботи влади, а не за автомобілями, які «виїжджають з дому президента та приїжджають на роботу».