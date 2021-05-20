Помощник Зеленского Шефир оценил совесть журналистов

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Ракурс

Сергей Шефир, первый помощник президента Владимира Зеленского, запретил журналистам программы «Схемы», которые ранее в расследовании сообщали, что представитель Банковой тайно посещал олигарха Рината Ахметова, снимать его на видео. Совладелец компаний, входящих в состав «Квартал-95», заявил, что он является непубличным лицом.

Первый помощник президента Сергей Шефир только что запретил его снимать. Сказал, что он непубличный человек. А у меня нет совести, — написал в Facebook журналист «Схем» Михаил Ткач.

Инцидент произошел 20 мая на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда Ткач спросил Шефира, готов ли он отчитываться о своих встречах с Ахметовым и Игорем Коломойским, учитывая то, что это предусматривает новый законопроект о деолигархизации.

Диалог журналистов и Шефира:

У вас есть разрешение меня снимать? Уберите, пожалуйста, камеру. Вы имеете право меня снимать? Вы же первый помощник президента? Да, но я внештатный работник. Я являюсь генеральным продюсером «Студии «Квартал-95». И внештатным первым помощником президента. А здесь вы что делаете? Вы здесь с президентом в государственных делах, да? Да. Вот мы вас и снимаем поэтому.

Шефир отметил, что представители медиа себя «некрасиво ведут», «манипулируют всеми фактами», а также подчеркнул, что они «должны иметь совесть».

Ранее во время большой пресс-конференции Зеленский раскритиковал журналиста Ткача, заявив, что ему нужно следить за результатами работы власти, а не за автомобилями, которые «выезжают из дома президента и приезжают на работу».