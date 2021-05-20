Принц Уильям вакцинировался от коронавируса

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Принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Прививку члену королевской семьи Великобритании сделали в Центре вакцинации Музея науки в Лондоне.

Об этом герцог Кембриджский сообщил 20 мая в Твиттере.

Я получил свою первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением кампании по вакцинации — спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать, — написал принц Уильям.

38-летний герцог Кембриджский получил первую дозу вакцины, однако не известно, вакцинировалась ли его жена — Кейт Миддлтон. Вместе с тем в заявлении Кенсингтонского дворца не указано, каким препаратом вакцинировался Уильям, который является вторым в очереди на британский престол. Известно, что он мог выбирать между вакцинами от Pfizer и AstraZeneca, поскольку ему еще нет 40 лет.

Принц Уильям вакцинировался в музее в Кенсингтоне (район на западе Лондона), неподалеку от того места, где проживает семья.

Напомним, по состоянию на утро 20 мая в мире с начала пандемии официально подтверждено более 165 млн случаев COVID-19. Умерли свыше 3 млн 432 тыс. человек.