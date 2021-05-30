Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса

https://racurs.ua/n155343-keyt-middlton-vakcinirovalas-ot-koronavirusa-foto.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма, сделала прививку от коронавируса. Ранее участие в кампании по вакцинации от COVID-19 взял герцог Кембриджский.

Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в Твиттер, 39-летняя Кейт Миддлтон получила первую дозу вакцины от коронавируса. По словам герцогини, она «очень благодарна всем, кто работает над кампанией по иммунопрофилактике».

Прививку жена принца Уильяма сделала в Центре вакцинации NHS в Музее науки Лондона, неподалеку от того места, где проживает семья. Десять дней назад здесь вакцинировался ее муж.

В заявлении королевской семьи не указано, каким препаратом вакцинировались принц Уильям и Кейт Миддлтон, однако известно, что они имели право выбирать между вакцинами от Pfizer и AstraZeneca, поскольку им еще нет 40 лет.

Напомним, недавно герцогиня и герцог Кембриджские отправились в шотландский город Сент-Эндрюс, где покатались на сухопутных яхтах. С начала тура Шотландией Кейт Миддлтон и принц Уильям ждали визита в Сент-Эндрюс, поскольку именно в этом городе они познакомились в студенческие годы во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.