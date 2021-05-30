Искусственное происхождение COVID-19 допускает разведка Британии - СМИ

https://racurs.ua/n155342-iskusstvennoe-proishojdenie-covid-19-dopuskaet-razvedka-britanii-smi.html

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Искусственное происхождение COVID-19 допускает разведка Великобритании — Лондон помогает США исследовать теорию о том, что коронавирусная инфекция происходит из лаборатории вирусологии китайского Уханя после того, как американский президент Джо Байден дал разведке США 90 дней на установление источника распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Служба безопасности Великобритании сотрудничает с Вашингтоном в рамках нового расследования по установлению истины на фоне появления сообщений о рукотворном происхождении коронавируса в лаборатории Уханя, пишет The Sunday Times.

По последним данным британских спецагентов, вполне вероятно, что пандемия началась именно с утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. Появилась новая информация о трех исследователях, работавших там, и заболевших вирусом в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года.

Симптомы были похожи на признаки COVID-19 или ОРВИ. Пекин уверяет, что лаборатория не могла быть источником вируса.

Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о случаях пневмонии, вызванных неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Власти Китая отказалась предоставлять экспертам ВОЗ первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, по сообщениям СМИ, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Исследование британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского ученого Биргера Соренсена свидетельствуют о создании китайскими учеными вируса — они якобы взяли «основу» природного коронавируса, обнаруженного у пещерных летучих мышей, и наложили на него новый «шип». В результате возник вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. По мнению авторов статьи, этот вирус «не имеет достоверного природного предка».

Источник: The Sunday Times