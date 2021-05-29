Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть создан в лаборатории

https://racurs.ua/n155338-dokazatelstva-laboratornogo-proishojdeniya-koronavirusa-nashli-uchenye-smi.html

Ракурс

Ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса SARS-CoV-2, которые, по мнению исследователей, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail, которому удалось получить доступ к 22-страничной научной статье по этому вопросу, которая должна быть опубликована в ближайшие дни.

Согласно информации издания, исследование, которое проводили британский профессор Ангус Далглейш и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен, показало, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по «усилению функцию» в лаборатории в китайском городе Ухане.

Такие исследования по модификации природных вирусов в более инфекционные формы проводятся с целью изучения их потенциального воздействия на человека.

Авторы статьи считают, что китайские ученые взяли «основу» природного коронавируса, обнаруженного у китайских пещерных летучих мышей, и наложили на него новый «шип». В результате возник вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

По мнению авторов статьи, COVID-19 «не имеет достоверного природного предка». Также они считают, что ученые переделали версии вируса, чтобы скрыть следы своего вмешательства.

Мы считаем, что были созданы ретро-инженерные вирусы, — заявил Далглиш в комментарии DailyMail. — Они изменили вирус, а затем попытались выдать его за последовательность, образованную много лет назад.

Также исследователи указывают на «умышленное уничтожение, сокрытие или заражение данных» в китайских лабораториях.

До недавнего времени большинство экспертов решительно отрицали искусственное происхождение вируса, утверждая, что это естественная инфекция, которая перешла от животных к людям.

Источник: The Daily Mail