Снимок спиральной галактики NGC 5037, фото: NASA

https://racurs.ua/n155337-udivitelnoe-foto-dalekoy-galaktiki-opublikovalo-nasa.html

Ракурс

NASA опубликовало удивительный снимок спиральной галактики NGC 5037, которая с Земли наблюдается в созвездии Дева и расположена в 150 млн световых лет от нашей планеты.

Снимок был сделан космическим телескопом «Хаббл». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Несмотря на такое расстояние, на снимке можно очень подробно увидеть деликатные структуры газа и пыли в этой галактике. Отмечается, что такую возможность предоставила широкоформатная камера WFC3 (Hubble's Wide Field Camera 3 (WFC3), комбинированная экспозиция которой создала это изображение.

Эту камеру астронавты установили в 2009 году, во время последней миссии по обслуживанию «Хаббла». Она может улавливать ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет, обеспечивая тем самым большое количество информации об объектах, которые наблюдает.

Отмечается, что миссия 2009 года должна была продлить «жизнь» космического телескопа еще на пять лет, однако даже спустя двенадцать лет после нее как «Хаббл», так и WFC3 остаются очень активными и приносят пользу ученым.

Галактику NGC 5037 впервые задокументировал известный британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель в 1785 году.

Напомним, недавно были опубликованы фото загадочных блестящих облаков Марса, которые сделал марсоход Curiosity.