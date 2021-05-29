Марсоход Curiosity сделал снимок блестящих облаков Марса, фото: NASA/JPL-Caltech

https://racurs.ua/n155328-zagadochnye-blestyaschie-oblaka-marsa-sfotografiroval-zond-curiosity.html

Ракурс

Марсоход Curiosity, который проводит исследования по поверхности Красной планеты, сфотографировал редкостные блестящие облака.

Атмосфера Марса тоньше и менее плотная, чем земная, и пасмурные дни здесь редки, сообщает издание Phys.org.

Облака на Марсе обычно располагаются на экваторе планеты в холодное время года, когда Марс находится на наиболее удаленном от Солнца участке своей овальной орбиты.

Но один полный марсианский год назад (то есть два земных года назад), ученые заметили облака, образовавшиеся над марсоходом раньше, чем ожидалось.

Поэтому в этом году они уже были готовы задокументировать эти «ранние» облака с момента их первого появления в конце января.

В результате были получены изображения тонкой дымки, наполненной ледяными кристаллами, которые рассеивали свет от Солнца при закате, а некоторые из них еще и переливались цветами. Такие снимки не только зрелищные, но еще и помогают ученым понять, как на Марсе образуются облака и почему эти облака отличаются от других.

На самом деле команда Curiosity уже сделала одно новое открытие — эти «ранние» облака располагаются на больших высотах, чем обычно:

большинство марсианских облаков находятся на высоте не более 60 км и состоят из водного льда;

но сфотографированные Curiosity облака расположены на большей высоте, где очень холодно. Это указывает на то, что они, вероятно, образованы из замороженного углекислого газа (так называемого сухого льда).

Теперь ученые ищут подсказки, которые помогут установить высоту облаков и точно сказать, какие из последних изображений Curiosity показывают водно-ледяные облака, а какие — облака из сухого льда.

Напомним, масштабный сбой в работе марсианского вертолета Ingenuity недавно испортил ряд фотоснимков Красной планеты.

Источник: Phys.org