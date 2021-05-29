Марсохід Curiosity зробив знімок блискучих хмар Марсу, фото: NASA/JPL-Caltech

https://racurs.ua/ua/n155328-zagadkovi-blyskuchi-hmary-marsu-sfotografuvav-zond-curiosity.html

Ракурс

Марсохід Curiosity, який проводить дослідження з поверхні Червоної планети, сфотографував рідкісні блискучі хмари.

Атмосфера Марса тонша та менш щільна, ніж земна, тож похмурі дні тут рідкісні, повідомляє видання Phys.org.

Хмари на Марсі зазвичай розташовуються на екваторі планети в найхолоднішу пору року, коли Марс перебуває на найбільш віддаленій від Сонця ділянці своєї овальної орбіти.

Але один повний марсіанський рік тому (тобто два земні роки тому), вчені помітили хмари, що утворилися над марсоходом раніше, ніж очікувалося.

Тож цього року вони вже були готові задокументувати ці «ранні» хмари з моменту їх першої появи наприкінці січня.

У результаті були отримані зображення тонкого серпанку, наповненого крижаними кристалами, які розсіювали світло від Сонця при заході, а деякі з них ще й переливалися кольорами. Такі знімки не лише видовищні, але й допомагають вченим зрозуміти, як на Марсі утворюються хмари і чому ці хмари відрізняються від інших.

Насправді команда Curiosity вже зробила одне нове відкриття — ці «ранні» хмари розташовуються на більших висотах, ніж зазвичай:

більшість марсіанських хмар перебувають на висоті не більше 60 км і складаються з водного льоду;

але сфотографовані Curiosity хмари розташовані на більшій висоті, де дуже холодно. Це вказує на те, що вони, ймовірно, утворені із замороженого вуглекислого газу (так званого сухого льоду).

Тепер учені шукають підказки, які допоможуть встановити висоту хмар і точно сказати, які з останніх зображень Curiosity показують водно-крижані хмари, а які — хмари з сухого льоду.

Нагадаємо, масштабний збій у роботі марсіанського вертольота Ingenuity нещодавно зіпсував низку фотознімків Червоної планети.

Джерело: Phys.org