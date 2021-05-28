Ingenuity. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155264-masshtabnyy-zbiy-u-roboti-ingenuity-zipsuvav-nyzku-foto-z-marsu-foto-video.html

Ракурс

NASA, національне космічне агентства США, визнало успішним шостий політ дрона Ingenuity, попри те, що під час його запуску стався масштабний навігаційний збій.

Під час вивчення місцевості Червоної планети гелікоптер зіпсував чималу кількість фото. Про це повідомляє прес-служба NASA.





Безпілотник виконував команду, яка передбачала підняття на висоту 10 метрів і політ на 150 метрів на південний захід зі швидкістю чотири метри на секунду. Далі гелікоптер мусив переміститися на 15 метрів на південь, фотографуючи все, що його оточує. Після цього він мав пролетіти ще 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.

Аналіз рейсу дрона Ingenuity свідчить про те, що перші 150 метрів він подолав без проблем, але далі безпілотник почав розгойдуватися й то втрачати, то набирати швидкість. Така «аномалія» тривала до самого кінця польоту апарату. Перед посадкою бортові датчики зафіксували похибку запланованих показників на понад 20 градусів.





Уже на 54 секунді польоту в програмі бортового комп’ютера стався масштабний збій — таймер на фотокамері почав показувати неправильний час, що вплинуло на систему навігації гелікоптера. Цей збій призвів до втрати одного навігаційного зображення та до того, що всі наступні зображення були з неточними мітками, а алгоритм навігації працював на основі невірних даних.

Попри цю «аномалію», дрон Ingenuity зміг продовжити місію й безпечно приземлився в межах приблизно п’яти метрів від передбачуваного місця посадки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що крижані хмари могли зігрівати Марс у давнину, вважають американські вчені. Дослідники вважають, що в давнину Червона планета зберігала теплий і посушливий клімат завдяки особливим крижаним хмарам, які створювали парниковий ефект.