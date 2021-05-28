Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n155263-koronavirus-pidhopyly-ponad-3-tys-osib-156-ludey-pomerly-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 27 травня, підхопили 3 тис. 306 людей. На жаль, хвороба забрала життя 156 українців.

Захворіли 169 дітей та 77 медпрацівників, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 402 особи;

одужало — 13 тис. 298 осіб;

здійснено тестувань — 60 тис. 563 (зокрема методом ПЛР — 25 тис. 454, методом ІФА — 11 тис. 758);

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 196 тис. 673 особи;

одужало — 2 млн 20 тис. 216 осіб;

летальних випадків — 50 тис. 232;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 131 тис. 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковці проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу приблизно рік тому. Автори дослідження дійшли висновку, що імунітет може зберігатися до 12 місяців.