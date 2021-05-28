США розслідують спробу втручання України у вибори президента. Фото: prompolit.info

https://racurs.ua/ua/n155262-ssha-rozsliduut-sprobu-vtruchannya-ukrayiny-u-vybory-prezydenta.html

Ракурс

Чи втручалися українські чиновники у вибори президента США у 2020 році, розслідує прокуратура Брукліна.

Вони нібито могли допомогти поширити інформацію, яка звинувачує Джо Байдена і його сина Хантера в корупції. Про це повідомляє The New York Times.

Українських чиновників підозрюють у співпраці з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Прокуратура звернула увагу на поїздку Джуліані в Європу в кінці 2019 року, де він провів зустрічі з рядом українських офіційних осіб, зокрема з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем. Саме цей політик «знаходиться в центрі справи».

Видання підкреслює, що зараз незрозуміло, чи пред’являть прокурори в кінцевому результаті звинувачення комусь з українських чиновників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнесмен Андрій Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США та про націоналізацію «ПриватБанку».

Джерело: The New York Times