Янукович. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n155261-rosiya-vidmovylasya-vydavaty-yanukovycha-ofis-genprokurora.html

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Російська Федерація відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича, який переховується в Росії, за відповідним запитом Києва.

Новим поштовхом у цій справі може стати закон про заочне засудження. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона розповіла, що Печерський суд Києва заочно взяв під варту екс-президента Віктора Януковича в справі про узурпацію влади ще минулого травня. У той час Офіс генпрокурора отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії, одна за рік його так і не було екстрадовано.

Ми подавали на екстрадицію — Російська Федерація нам відмовила. Звичайно, ми ще будемо подавати на екстрадицію. Але… це різні абсолютно провадження, їх шість базових, по яких ми рухаємось. Зараз ВР прийняла закон про заочку (заочне засудження — ред.), президент його підписав. Я думаю, це буде поштовх у цих провадженнях, — розповіла Венедіктова.

Венедіктова також прокоментувала історію з міжнародним розшуком Віктора Януковича, зазначивши, що це — лише один з етапів кримінального процесу. Генпрокурорка розповіла, що Інтерпол не любить виставляти картки за статтею 111 (державна зрада) тому що це частина блоку, де йдуть політичні провадження.

Що стосується Януковича — там нема незакритого гештальту. Насправді в нього є вирок, який набрав законної сили з 2 жовтня 2020 року, він засуджений до 13 років позбавлення волі, — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «гроші Януковича» вперше повернулися зі США в бюджет України. Загалом йдеться про 1,5 млрд дол., які «належали» так званій «сім'ї» — оточенню колишнього президента-втікача, котрий нині переховується від правосуддя на території Росії. 87% цих коштів були в готівковій формі.