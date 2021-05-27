Янукович. Фото: Известия

https://racurs.ua/n155261-rossiya-otkazalas-vydavat-yanukovicha-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Российская Федерация отказалась экстрадировать президента-беглеца Виктора Януковича, который скрывается в России, по соответствующему запросу Киева.

Новым толчком в этом деле может стать закон о заочном осуждении. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала «Украина 24».

Она рассказала, что Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича в деле об узурпации власти еще в мае прошлого года. В то время Офис генпрокурора получил возможность начать процедуру экстрадиции Януковича из России, однако за год он так и не был экстрадирован.

Мы подавали на экстрадицию — Российская Федерация нам отказала. Конечно, мы еще будем подавать на экстрадицию. Но… это разные абсолютно разные производства, их шесть базовых, по которым мы двигаемся. Сейчас ВР приняла закон о заочке (заочном осуждении — ред.), президент его подписал. Я думаю, это будет толчком в этих процессах, — рассказала Венедиктова.

Венедиктова также прокомментировала историю с международным розыском Виктора Януковича, отметив, что это — лишь один из этапов уголовного процесса. Генпрокурор рассказала, что Интерпол не любит выставлять карточки по статье 111 (государственная измена) потому что это часть блока, где идут политические производства.

Что касается Януковича — там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, вступивший в законную силу со 2 октября 2020 года, он приговорен к 13 годам лишения свободы, — сказала она.

Напомним, ранее мы сообщали, что «деньги Януковича» впервые вернулись из США в бюджет Украины. В целом речь идет о 1,5 млрд долл., которые «принадлежали» так называемой «семье» — окружению бывшего президента-беглеца, который в настоящее время скрывается от правосудия на территории России. 87% этих средств были в наличной форме.