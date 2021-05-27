28 мая отмечают Всеукраинский день краеведения

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Праздник завтра. Фото: УНИАН
28 мая отмечают Всеукраинский день краеведенияhttps://racurs.ua/n155260-28-maya-otmechaut-vseukrainskiy-den-kraevedeniya.htmlРакурс
Праздник завтра — 28 мая — Всеукраинский день краеведения. Этот праздник был введен в соответствии с решением съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Датой празднования определили 28 мая.
Именно в этот день в 1925 году в городе Харькове началась первая Всеукраинская конференция по краеведению. Целью праздника является привлечение внимания украинцев к деятельности краеведов, популяризация истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, а также привлечение к изучению и познанию родного края широких слоев населения.
В этот день обычно проходят презентации книг и книжные выставки, встречи краеведов и особые лекции в музеях, рассказывающие об истории родного края.
Также в этот день произошло:
- 1812 — между Российской и Османской империями заключен Бухарестский мир;
- 1830 — президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев;
- 1918 — Армения и Азербайджан провозгласили государственную независимость;
- 1923 — генеральный прокурор США объявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда им это заблагорассудится;
- 1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает одну из самых престижных премий в мире музыки — «Грэмми»;
- 1959 — американскими учеными был проведен успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбль и Бейкер, на ракете АМ-18;
- 1985 — киевское «Динамо» забило свой 2000-й гол в чемпионатах СССР;
- 2009 — в Киеве открыли Культурно-просветительский центр Alex Art House.
В этот день родились:
- 1738 — Жозеф Гильотен, французский врач, изобретатель гильотины;
- 1779 — Томас Мур, ирландский поэт;
- 1877 — Максимилиан Волошин, поэт и художник украинского го происхождения, переводчик, представитель символизма и акмеизма;
- 1878 — Сергей Миротворцев, выдающийся советский хирург, академик АМН;
- 1888 — Ольга Водолажченко, украинский историк, филолог, архивист;
- 1906 — Ростислав Грузоперевозки, транспорт, украинский антрополог, писатель; публицист, журналист, педагог, общественный и политический деятель;
- 1908 — Ян Флеминг, английский писатель, литературный отец Джеймса Бонда;
- 1952 — Александр Василенко, солист-вокалист Национального ансамбля солистов «Киевская камерата», народный артист Украины;
- 1968 — Кайли Миноуг, австралийская актриса и певица;
- 1972 — Александр Положинский, украинский рок-певец и шоумен, лидер группы «Тартак».
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