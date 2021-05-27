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Ракурс
Праздник завтра. Фото: УНИАН

28 мая отмечают Всеукраинский день краеведения

27 мая 2021, 22:20
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Праздник завтра — 28 мая — Всеукраинский день краеведения. Этот праздник был введен в соответствии с решением съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Датой празднования определили 28 мая.

Именно в этот день в 1925 году в городе Харькове началась первая Всеукраинская конференция по краеведению. Целью праздника является привлечение внимания украинцев к деятельности краеведов, популяризация истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, а также привлечение к изучению и познанию родного края широких слоев населения.


В этот день обычно проходят презентации книг и книжные выставки, встречи краеведов и особые лекции в музеях, рассказывающие об истории родного края.

Также в этот день произошло:

  • 1812 — между Российской и Османской империями заключен Бухарестский мир;
  • 1830 — президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев;
  • 1918 — Армения и Азербайджан провозгласили государственную независимость;
  • 1923 — генеральный прокурор США объявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда им это заблагорассудится;
  • 1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает одну из самых престижных премий в мире музыки — «Грэмми»;
  • 1959 — американскими учеными был проведен успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбль и Бейкер, на ракете АМ-18;
  • 1985 — киевское «Динамо» забило свой 2000-й гол в чемпионатах СССР;
  • 2009 — в Киеве открыли Культурно-просветительский центр Alex Art House.

В этот день родились:

  • 1738 — Жозеф Гильотен, французский врач, изобретатель гильотины;
  • 1779 — Томас Мур, ирландский поэт;
  • 1877 — Максимилиан Волошин, поэт и художник украинского го происхождения, переводчик, представитель символизма и акмеизма;
  • 1878 — Сергей Миротворцев, выдающийся советский хирург, академик АМН;
  • 1888 — Ольга Водолажченко, украинский историк, филолог, архивист;
  • 1906 — Ростислав Грузоперевозки, транспорт, украинский антрополог, писатель; публицист, журналист, педагог, общественный и политический деятель;
  • 1908 — Ян Флеминг, английский писатель, литературный отец Джеймса Бонда;
  • 1952 — Александр Василенко, солист-вокалист Национального ансамбля солистов «Киевская камерата», народный артист Украины;
  • 1968 — Кайли Миноуг, австралийская актриса и певица;
  • 1972 — Александр Положинский, украинский рок-певец и шоумен, лидер группы «Тартак».

Источник: Ракурс


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