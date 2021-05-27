28 мая отмечают Всеукраинский день краеведения

Праздник завтра. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n155260-28-maya-otmechaut-vseukrainskiy-den-kraevedeniya.html

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Праздник завтра — 28 мая — Всеукраинский день краеведения. Этот праздник был введен в соответствии с решением съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Датой празднования определили 28 мая.

Именно в этот день в 1925 году в городе Харькове началась первая Всеукраинская конференция по краеведению. Целью праздника является привлечение внимания украинцев к деятельности краеведов, популяризация истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, а также привлечение к изучению и познанию родного края широких слоев населения.

В этот день обычно проходят презентации книг и книжные выставки, встречи краеведов и особые лекции в музеях, рассказывающие об истории родного края.

Также в этот день произошло:

1812 — между Российской и Османской империями заключен Бухарестский мир;

1830 — президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев;

1918 — Армения и Азербайджан провозгласили государственную независимость;

1923 — генеральный прокурор США объявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда им это заблагорассудится;

1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает одну из самых престижных премий в мире музыки — «Грэмми»;

1959 — американскими учеными был проведен успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбль и Бейкер, на ракете АМ-18;

1985 — киевское «Динамо» забило свой 2000-й гол в чемпионатах СССР;

2009 — в Киеве открыли Культурно-просветительский центр Alex Art House.

В этот день родились: