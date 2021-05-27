28 травня відзначають Всеукраїнський день краєзнавства

Свято завтра. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n155260-28-travnya-vidznachaut-vseukrayinskyy-den-kraieznavstva.html

Ракурс

Свято завтра — 28 травня — Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято було запроваджено відповідно до рішення з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року. Датою святкування було визначено 28 травня.

Саме цього дня в 1925 році в місті Харкові розпочалася перша Всеукраїнська конференція з краєзнавства. Метою свята є підвищення уваги українців до діяльності краєзнавців, популяризація історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, а також залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верств населення.

У цей день зазвичай проходять презентації книг та книжкові виставки, зустрічі краєзнавців та особливі лекції в музеях, які розповідають про історію рідного краю.

Також у цей день відбулося:

1812 — між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир;

1830 — президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців;

1918 — Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність;

1923 — генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться;

1957 — у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — «Греммі»;

1959 — американськими вченими був проведений успішний запуск у космос із поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер, на ракеті АМ-18;

1985 — київське «Динамо» забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР;

2009 — у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр Alex Art House.

У цей день народилися: