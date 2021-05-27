28 травня відзначають Всеукраїнський день краєзнавства

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Свято завтра. Фото: УНІАН
28 травня відзначають Всеукраїнський день краєзнавстваhttps://racurs.ua/ua/n155260-28-travnya-vidznachaut-vseukrayinskyy-den-kraieznavstva.htmlРакурс
Свято завтра — 28 травня — Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято було запроваджено відповідно до рішення з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року. Датою святкування було визначено 28 травня.
Саме цього дня в 1925 році в місті Харкові розпочалася перша Всеукраїнська конференція з краєзнавства. Метою свята є підвищення уваги українців до діяльності краєзнавців, популяризація історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, а також залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верств населення.
У цей день зазвичай проходять презентації книг та книжкові виставки, зустрічі краєзнавців та особливі лекції в музеях, які розповідають про історію рідного краю.
Також у цей день відбулося:
- 1812 — між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир;
- 1830 — президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців;
- 1918 — Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність;
- 1923 — генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться;
- 1957 — у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — «Греммі»;
- 1959 — американськими вченими був проведений успішний запуск у космос із поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер, на ракеті АМ-18;
- 1985 — київське «Динамо» забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР;
- 2009 — у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр Alex Art House.
У цей день народилися:
- 1738 — Жозеф Гільотен, французький лікар, винахідник гільйотини;
- 1779 — Томас Мур, ірландський поет;
- 1877 — Максиміліан Волошин, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму;
- 1878 — Сергій Миротворцев, видатний радянський хірург, академік АМН;
- 1888 — Ольга Водолажченко, український історик, філолог, архівіст;
- 1906 — Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, публіцист, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч;
- 1908 — Ян Флемінг, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда;
- 1952 — Олександр Василенко, соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України;
- 1968 — Кайлі Міноуг, австралійська акторка та співачка;
- 1972 — Олександр Положинський, український рок-співак і шоу-мен, лідер гурту «Тартак».
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