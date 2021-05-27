Принц Гарри подорвал доверие королевы новой выходкой

Принц Гарри. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n155259-princ-garri-podorval-doverie-korolevy-novoy-vyhodkoy.html

Ракурс

Принц Гарри, герцог Сассекский, обманул британскую королеву Елизавету II, чтобы получить разрешение на съемки документального проекта про психическое здоровье «Моя невидимая сторона».

Он убедил свою бабушку, что фильм будет рассказывать о психическом здоровье бывших военных, а на деле сериал превратился в поливание грязью монархии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что принц Гарри и королева Елизавета II обсуждали создание этого сериала еще в 2018 году. Тогда королева одобрила идею герцога Сассекского, поскольку не знала, о чем на самом деле будет фильм.

После выхода сериала оказалось, что он содержит новые выпады в адрес королевской семьи — в нем принц Гарри рассказывает, что его отец, принц Чарльз, допускал, чтобы его дети страдали. Также в сериале Гарри обвиняет монархию и прессу в попытках очернить его жену Меган Маркл.

Королева Елизавета II и принц Чарльз были шокированы новыми высказываниями Гарри. Они считают, что это вопрос доверия, которое уже висит на волоске из-за постоянной конфронтации Гарри с семьей.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри сбросил очередную «бомбу правды» на королевскую семью Великобритании — он дал новое скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри для американского AppleTV. 37-летний принц обвинил Букингемский дворец в игнорировании и «абсолютном пренебрежении» суицидальными намерениями своей жены Меган Маркл, которая на тот момент была беременна первенцем.

Источник: Daily Mail