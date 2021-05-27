Принц Гаррі підірвав довіру королеви новою витівкою

Принц Гаррі. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n155259-prync-garri-pidirvav-doviru-korolevy-novou-vytivkou.html

Ракурс

Принц Гаррі, герцог Сассекський, обдурив британську королеву Єлизавету II, щоб отримати дозвіл на зйомки документального проекту про психічне здоров’я «Моя невидима сторона».

Він переконав свою бабусю, що фільм буде розповідати про психічне здоров’я колишніх військових, а насправді серіал перетворився на поливання брудом монархії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Джерела, близькі до королівської сім’ї, стверджують, що принц Гаррі та королева Єлизавета II обговорювали створення цього серіалу ще у 2018 році. Тоді королева схвалила ідею герцога Сассекського, оскільки не знала, про що насправді буде фільм.

Після виходу серіалу виявилося, що він містить нові випади на адресу королівської сім’ї — у ньому принц Гаррі розповідає, що його батько, принц Чарльз, допускав, щоби його діти страждали. Також у серіалі Гаррі звинувачує монархію і пресу в спробах очорнити його дружину Меган Маркл.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз були шоковані новими висловлюваннями Гаррі. Вони вважають, що це питання довіри, яке вже висить на волосині через постійну конфронтацію Гаррі із сім'єю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі скинув чергову «бомбу правди» на королівську сім’ю Великої Британії — він дав нове скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі для американського AppleTV. 37-річний принц звинуватив Букінгемський палац в ігноруванні та «абсолютному нехтуванні» суїцидальними намірами своєї дружини Меган Маркл, яка на той момент була вагітна первістком.

Джерело: Daily Mail