США расследуют попытку вмешательства Украины в выборы президента. Фото: prompolit.info

https://racurs.ua/n155262-ssha-rassleduut-popytku-vmeshatelstva-ukrainy-v-vybory-prezidenta.html

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Вмешивались ли украинские чиновники в выборы президента США в 2020 году, расследует прокуратура Бруклина.

Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции. Об этом сообщает The New York Times.

Украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Прокуратура обратила внимание на поездку Джулиани в Европу в конце 2019 года, где он провел встречи с рядом украинских официальных лиц, в том числе с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Именно этот политик «находится в центре дела».

Издание подчеркивает, что сейчас неясно, предъявят ли прокуроры в конечном итоге обвинения кому-то из украинских чиновников.

Напомним, ранее мы сообщали, что бизнесмен Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, говорилось об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США и о национализации «ПриватБанка».

Источник: The New York Times