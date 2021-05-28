Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n155263-koronavirus-podhvatili-bolshe-3-tys-chelovek-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 мая, подхватили 3 тыс. 306 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 156 украинцев.

Заболели 169 детей и 77 медработников, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 402 человека;

выздоровело — 13 тыс. 298 человек;

осуществлено тестирований — 60 тыс. 563 (в том числе методом ПЦР — 25 тыс. 454, методом ИФА — 11 тыс. 758);

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 196 тыс. 673 человека;

выздоровело — 2 млн 20 тыс. 216 человек;

летальных случаев — 50 тыс. 232;

проведенено ПЦР-тестов — 10 млн 131 тыс. 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезнью примерно год назад. Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет может сохраняться до 12 месяцев.