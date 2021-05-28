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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус подхватили больше 3 тыс. человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)

28 мая 2021, 08:52
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 мая, подхватили 3 тыс. 306 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 156 украинцев.

Заболели 169 детей и 77 медработников, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 402 человека;
  • выздоровело — 13 тыс. 298 человек;
  • осуществлено тестирований — 60 тыс. 563 (в том числе методом ПЦР — 25 тыс. 454, методом ИФА — 11 тыс. 758);

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

Статистика коронавируса. Источник: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 196 тыс. 673 человека;
  • выздоровело — 2 млн 20 тыс. 216 человек;
  • летальных случаев — 50 тыс. 232;
  • проведенено ПЦР-тестов — 10 млн 131 тыс. 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.


Напомним, ранее мы сообщали, что ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезнью примерно год назад. Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет может сохраняться до 12 месяцев.

Источник: Ракурс


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