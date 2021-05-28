Ingenuity. Фото: УП

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NASA, национальное космическое агентства США, признало успешным шестой полет дрона Ingenuity, несмотря на то, что во время его запуска произошел масштабный навигационный сбой.

Во время изучения местности Красной планеты вертолет испортил большое количество фото. Об этом сообщает пресс-служба NASA.





Беспилотник выполнял команду, которая предусматривала подъем на высоту 10 метров и полет на 150 метров на юго-запад со скоростью четыре метра в секунду. Далее вертолет должен был переместиться на 15 метров на юг, фотографируя все, что его окружает. После этого он должен был пролететь еще 50 метров на северо-восток и осуществить посадку.

Анализ рейса дрона Ingenuity свидетельствует о том, что первые 150 метров он преодолел без проблем, но дальше беспилотник начал раскачиваться и то терять, то набирать скорость. Такая «аномалия» продолжалась до самого конца полета аппарата. Перед посадкой бортовые датчики зафиксировали погрешность запланированных показателей более чем на 20 градусов.



Уже на 54 секунде полета в программе бортового компьютера произошел масштабный сбой — таймер фотокамеры стал показывать неправильное время, что повлияло на систему навигации вертолета. Этот сбой привел к потере одного навигационного изображения и к тому, что все последующие изображения были с неточными метками, а алгоритм навигации работал на основе неверных данных.

Несмотря на эту «аномалию», дрон Ingenuity смог продолжить миссию и безопасно приземлился в пределах примерно пяти метров от предполагаемого места посадки.

Напомним, ранее мы сообщали, что ледяные облака могли согревать Марс в древности, считают американские ученые. Исследователи считают, что раньше Красная планета сохраняла теплый и засушливый климат благодаря особым ледяным облакам, которые создавали парниковый эффект.