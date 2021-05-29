В ряде регионов Украины 30 мая ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 30 мае ожидается с небольшими и умеренными дождями в ряде регионов, местами возможны грозы.

Похолодание, которое уже почувствовали жители западных областей, охватит всю территорию Украины. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 мая предусматривает умеренные дожди днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью составит +11…+13°, днем — +15…+17°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет с дождями днем ​​и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°, днем — поднимутся до +16…+18°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +13…+15°, днем — 21…+23°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями в течение суток. Ночью температура воздуха составит +12…+14°, днем — +22…+24°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без существенных осадков ночью и с дождем днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +13…+15° ночью и +21…+23° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 30 мая предусматривает дождь днем и ночью. Ожидается температура воздуха +10…+12° ночью и +15…+17° днем. Ветер северный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 мая будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.