У низці регіонів України 30 травня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n155327-doschi-ta-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-30-travnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 30 травня очікується з невеликими та помірними дощами в низці регіонів, місцями можливі грози.

Похолодання, яке вже відчули жителі західних областей, охопить всю територію України. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 30 травня передбачає помірні дощі вдень та вночі. Температура повітря вночі становитиме +11…+13°, вдень — +15…+17°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде з дощами вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+12°, вдень — піднімуться до +16…+18°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +13…+15°, вдень — +21…+23°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +12…+14°, вдень — +22…+24°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде без істотних опадів вночі та з дощем вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +13…+15° вночі та +21…+23° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 30 травня передбачає дощ вдень та вночі. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +15…+17° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 30 травня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.