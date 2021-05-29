Президент Туркменістану. Фото: Радіо Азатлик

https://racurs.ua/ua/n155326-chynovnyky-turkmenistanu-golyat-golovy-yih-zmusyly-oplakuvaty-batka-prezydenta.html

Ракурс

У Туркменістані чиновників змусили поголити голову через смерть батька президента. Відтепер чоловіки мусять носити національні тюбетейки на знак жалоби, а жінок змушують вдягати шалі з чорними візерунками.

За невиконання вимоги чиновників звільняють із роботи. Про це повідомляє «Радіо Азатлик».

Керівників державних установ, а також приватних підприємств зобов’язали поголити голови й носити тахью (національну туркменську тюбетейку), поки не минуть 40 днів із дня смерті батька президента, — йдеться в повідомленні.

Батько президента Мялікгули Бердимухамедов помер 18 квітня у віці 88 років. Його сороковини відзначалися 28 травня. Після смерті батька президент протягом семи днів не з’являвся на публіці та телебаченні, а святкуваннями керував його син.

З дня смерті батька президента, Сердар Бердимухамедов — віце-прем'єр уряду, а також інші чиновники, почали з’являтися на публіці в туркменських національних тюбетейках. Президент після смерті батька на всі заходи приїжджав на чорному автомобілі попри заборону на чорні авто в країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що черги в магазинах відтепер під забороною в Туркменістані. Причиною для такого рішення стало те, що черги в державні магазини «псують імідж» президента країни. У цих магазинах продають субсидовані товари.

Джерело: Радіо Азатлик