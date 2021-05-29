Як різка зміна погоди впливає на організм, розповіли вчені. Фото: Istock

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Ракурс

Фізичне здоров’я може похитнутися через різкі стрибки температури, спровоковані масштабними змінами клімату на планеті.

Раптові зміни температури та атмосферного тиску можуть суттєво знизити імунітет та спровокувати загострення хронічних захворювань. Про це повідомляє «Популярная механика».

Одна з небезпек «стрибучих температур» зумовлена нашими власними системами терморегуляції. Повітря в приміщенні може стати занадто холодним або занадто теплим і сухим. Під час постійного перебування в приміщенні із сухим повітрям, наповненого пилком, пилом і цвіллю, збільшується ризик появи важких хронічних захворювань носових пазух і горла.

В одному з досліджень вчені проаналізували кількість смертей в 13 країнах світу за кілька років. Результати аналізу 74 млн смертей показали, що збільшення смертності спостерігається саме в період різких перепадів температур, а не в періоди стабільно спекотної або стабільно холодної погоди.

Автори роботи заявляють, що підвищення температури взимку всього на 1 °C збільшує частоту невідкладних госпіталізацій на 20%, загострення хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) — на 41%, і захворюваність на пневмонію — на 15%.

Під час перепадів температур у понад 5 °C число викликів швидкої допомоги зі скаргами на головні болі зростає в середньому на 7,5% в порівнянні зі звичайними днями. Це може бути зумовлено різким збільшенням артеріального тиску, пов’язаним зі зростанням температур.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ швидко не почне боротися зі змінами клімату. Через 70 років країна ризикує повністю потонути через підвищення рівня океану, викликаного глобальним потеплінням.

Джерело: Популярная механика