Україна першою отримає новий пакет Цілей партнерства від НАТО

Україна-НАТО. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n155324-ukrayina-pershou-otrymaie-novyy-paket-ciley-partnerstva-vid-nato.html

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Україна-НАТО можуть просунутися у своїх відносинах. Україна стала першою серед країн-партнерів, які отримають оновлений пакет Цілей партнерства.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Комітету з партнерства. Таку заяву зробили в українському Міністерстві оборони.

Засідання проводилося в комбінованому форматі — як онлайн, так і в залі засідань штаб-квартири НАТО. У заході взяли участь делегації України та Альянсу. Делегацію України очолював заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, а головою делегації Альянсу виступив помічник генсека Джон Манза.

Помічник генсека НАТО заявив, що Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу.

НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні в здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки й оборони, — зазначив Манза.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виказав обурення останніми діями НАТО. На думку очільника українського відомства, важко зрозуміти, чому НАТО не знайшов формату для участі України в саміті Альянсу на тлі посилення російської агресії.