Украина первой получит новый пакет Целей партнерства от НАТО

Украина-НАТО. Фото: Лига

https://racurs.ua/n155324-ukraina-pervoy-poluchit-novyy-paket-celey-partnerstva-ot-nato.html

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Украина-НАТО могут продвинуться в своих отношениях. Украина стала первой среди стран-партнеров, которые получат обновленный пакет Целей партнерства.

Соответствующее решение было принято во время заседания Комитета по партнерству. Такое заявление сделали в украинском Министерстве обороны.

Заседание проводилось в комбинированном формате — как онлайн, так и в зале заседаний штаб-квартиры НАТО. В мероприятии поучаствовали делегации Украины и Альянса. Делегацию Украины возглавлял заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, а главой делегации Альянса выступил помощник генсека Джон Манза.

Помощник генсека НАТО заявил, что Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса.

НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии способностей сил безопасности и обороны, — отметил Манза.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение последними действиями НАТО. По мнению главы украинского ведомства, трудно понять, почему НАТО не нашел формата участия Украины в саммите Альянса на фоне усиления российской агрессии.